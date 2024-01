Erfurt/Jena/Weimar. Wo sich in Thüringen die guten Vorsätze umsetzen lassen und welche Möglichkeiten verschiedene Städte zu bieten haben.

Das neue Jahr ist traditionell die Zeit der guten Vorsätze, und oft steht dabei der Wunsch nach mehr Bewegung, gesunder Ernährung und weniger Stress im Alltag ganz oben auf der Liste. In Thüringen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen und aktiv ins Jahr zu starten. Hier sind einige Inspirationen, wie man den Jahresvorsatz in die Tat umsetzen kann.

Erfurt

Erfurt bietet eine große Auswahl an Fitnessstudios, von großen Ketten mit verschiedenen Gruppenkursen bis hin zu kleineren Studios mit persönlicher Betreuung. Mit etwa acht Studios findet hier jeder das passende Angebot, um gezielt an seiner Fitness zu arbeiten. Wasserratten stehen zwei Schwimmhallen und vier Freibäder zur Verfügung, die zudem mit Beachvolleyballfeldern ausgestattet sind und so perfekt für den sportlichen Spaß an der frischen Luft sind.

In 274 Sportvereinen und 64 verschiedenen Sportarten, haben Interessierte die Möglichkeit, eine passende Gemeinschaft zu finden, um aktiv Sport zusammen mit anderen zu treiben. Dafür verfügt Erfurt über 26 Sportstätten, darunter Sporthallen, Sportplätze, Fußballplätze, eine Radrennbahn und ein Eissportzentrum. Hier kann man nicht nur in Vereinen aktiv sein, sondern auch individuell seine Lieblingssportart ausüben.

Das Eissportzentrum lädt nicht nur zum Schlittschuhlaufen ein, sondern auch zum Eishockey spielen oder Rollschuhfahren und bietet eine abwechslungsreiche Alternative zum gewohnten Workout. Wer es etwas ruhiger mag, kann in mehr als fünf Yogastudios seinen Körper und Geist in Einklang bringen. Yoga bietet nicht nur Entspannung, sondern fördert auch die Beweglichkeit und stärkt die Muskulatur.

Für alle, die nach Höherem streben, stehen zwei Kletterhallen bereit, um seine Grenzen auszutesten und gleichzeitig Kraft und Geschicklichkeit zu trainieren. Die Wasserski- und Wakeboard-Anlage am Nordstrand bietet eine aufregende Alternative für alle, die einen spaßigen Weg suchen, um fit zu bleiben und gleichzeitig den Adrenalinspiegel in die Höhe zu treiben.

Für ein gesünderes Leben führt kein Weg an einer ausgewogenen Ernährung vorbei. Mit vier Bioläden, einem Restaurant und zahlreichen Ernährungsberatungsstellen bietet die Stadt vielfältige Möglichkeiten, die Vorsätze zum Abnehmen und zu mehr Wohlbefinden erfolgreich umzusetzen.

Jena

Auch Jena bietet vielfältige Möglichkeiten, seine Neujahrsziele zu erreichen. Im Stadtsportbund Jena gibt es 116 Vereine, die über 60 verschiedene Sportarten abdecken. Mit mehr als fünf Fitnessstudios ist in Jena für eine individuelle Trainingsgestaltung gesorgt. Verschiedene Geräte ermöglichen ein Workout für jedes Fitnesslevel.

Mit zahlreichen Sportplätzen, Turnhallen und drei Kletterhallen schafft Jena optimale Bedingungen für unterschiedlichste Sportaktivitäten. Für Wassersportliebhaber stehen ein Freizeitbad, eine Sportschwimmhalle und zwei Freibäder mit Beachvolleyballplätzen zur Verfügung. Um das Wohlbefinden zu steigern, sind die knapp fünf Yogastudios der Stadt geeignet.

In der Stadt findet man zwei Biomärkte, um eine gesunde Ernährung zu fördern. Für diejenigen, die spezifische Ernährungsziele haben oder Unterstützung bei der Umsetzung eines gesünderen Lebensstils suchen, stehen einige Ernährungsberatungsstellen zur Verfügung.

Das Reitsportzentrum Jena ist sowohl für Anfänger als auch für Klassisch-, Western- oder Turnierreiter geeignet. Hier können Reiter aller Erfahrungsstufen ihre Leidenschaft ausleben und ihre Fitness mit den Pferden gemeinsam stärken.

Weimar

Weimar bietet mit etwa sieben Fitnessstudios eine breite Palette an Möglichkeiten für ein Training für Anfänger oder Fitnessprofis. Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, eine entspannende und stärkende Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich gleichzeitig fit zu halten. Dafür können in Weimar mehr als fünf Yogastudios genutzt werden.

Für eine bewusste Ernährung stehen in Weimar fünf Bio- und Naturkostläden sowie Reformhäuser zur Verfügung. Hier kann man hochwertige Produkte erwerben und so die Grundlage für eine ausgewogene Ernährung schaffen.

Mit insgesamt 20 Sporthallen und 17 verschiedenen Sportstätten, darunter ein Hallenbad, ein Freibad mit Beachvolleyballplatz, zwei Kletterhallen, ein Kanusportgelände und einer Tennisanlage bietet Weimar optimale Bedingungen für vielfältige Sportaktivitäten.

Für alle, die die Natur lieben und kein Geld für Sport bezahlen wollen, ist der Park an der Ilm zum Joggen eine gute Wahl. Die weitläufigen Wege entlang des Flusses laden zu einem aktiven Start in den Tag ein.

Egal, ob man lieber im Fitnessstudio schwitzt, im Wasser planscht, auf dem Eis gleitet oder sich in der Vertikalen bewegt – hier findet jeder die passende Aktivität, um den Vorsatz für mehr Sport und gesunde Ernährung 2024 umzusetzen.