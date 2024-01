Nebliges Wetter und Pisten aus Kunstschnee hat viele Menschen am Wochenende nicht vom Skivergnügen im Thüringer Wald abgehalten. Es könnte aber ungemütlicher werden.

Frostige Temperaturen und leichter Neuschnee haben am Sonntag etliche Skifans auf die Pisten im Thüringer Wald gelockt. „Es ist reges Treiben am Skilift“, sagte etwa eine Sprecherin von Thüringens größtem Skigebiet am Silbersattel in Steinach. Fast alle Pisten seien dank Kunstschnees geöffnet. „Dazu kamen etwa zwei Zentimeter Neuschnee und die Natur sieht schön gefroren aus.“ Es sei zwar neblig am Hang, aber das halte die Menschen nicht ab. „Die Leute sind gut drauf.“

Auch die Skiarea Heubach hatte dank künstlicher Beschneiung geöffnet. „Es ist auf jeden Fall gut Betrieb“, sagte eine Sprecherin. In der Nacht habe es auch hier minimal geschneit. In Oberhof und in der Winterwelt Schmiedefeld waren die Pisten laut Regionalverbund Thüringer Wald ebenfalls geöffnet. Langlaufloipen waren am Wochenende hingegen nirgends gespurt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte bis zum Montag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee im Bergland voraus. Am Montag seien im Südharz und im Eichsfeld auch bis zu 10 Zentimeter in sechs Stunden möglich. Es wird mit Windböen bis zu 60 Stundenkilometern aber ungemütlich. Auch einzelne Wintergewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Montag kommt dazu verbreitet leichter Frost.

dpa