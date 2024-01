Berlin. Krieg, Folter und Grausamkeit bringt die Menschen nicht weiter: „All you need is love“ so formulierten die Beatles es in ihrem bekannten Song. US-Schauspielerin Anne Hathaway ist ganz ihrer Meinung.

Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway hat die Kraft der Liebe beschworen. „Der Begriff Romantik fasst es zu eng“, sagte die 41-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Grundsätzlich brauchen wir mehr Liebe, und Romantik ist nur ein Teilaspekt davon. Wir brauchen mehr Güte, Mitgefühl und Freundlichkeit.“ Sie habe mal die Frage gehört, ob Liebe überschätzt sei. „Und ich kann nur sagen: Sie wird unterschätzt. Wir haben es mit Krieg, Folter und Grausamkeit probiert. Aber haben wir es in unserer Geschichte wirklich mit der Liebe versucht?“

Die Oscar-Preisträgerin („Les Misérables“) sagte, die Beatles hätten es perfekt formuliert mit „All you need is love“ („Alles, was Du brauchst, ist Liebe“). „Diese Weisheit steht uns seit Tausenden von Jahren zur Verfügung.“

© dpa-infocom, dpa:240114-99-607386/2 (dpa)