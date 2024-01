Jena/Nordhausen. Drei Strecken sind für Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg nominiert: Südharzer Dampflok-Steig, Griffelpfad und Hexenpfad.

„Wir haben das Siebenfache an Zugriffen auf die Webseite“. Das sagt Susanne Zapf vom Tourismusmarketing der Stadt Jena. Und sie meint damit die Saale-Horizontale, die im vergangenen Jahr mit großem Vorsprung die Auszeichnung als schönster Wanderweg Deutschlands bei den Mehrtagestouren erhielt. Auch sonst sei das Interesse an der 91-km-Strecke deutlich gestiegen, zu spüren beispielsweise an der Bestellung von Prospekten. Und es ist zugleich davon auszugehen, dass deutlich mehr Wanderlustige als früher einzelne Abschnitte absolviert haben. „Eine Zählstelle haben wir allerdings nicht“, so Susanne Zapf.