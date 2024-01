Waldfisch. Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist auf der B19 nahe Waldfisch in den Gegenverkehr geraten. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen.

Am Mittwochmorgen war ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf der B19 von Etterwinden in Richtung Waldfisch unterwegs. Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte hier frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen, der von einem 53-Jährigen gesteuert wurde.

Der 24-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Fahrer und Beifahrer des Kleinbusses wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten deshalb ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugerufen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

