Eisenberg. Auf der A9 ist der Fahrer eines Kleintransporters von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann fuhr damit zu schnell und ohne Führerschein.

Am Dienstag kontrollierte die Autobahnpolizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der A9 in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger hatte es dabei besonders eilig. Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 80 km/h wurde er mit 136 km/h gemessen, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem muss der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zahlen, da er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Im gesamten Zeitraum der Kontrollen sind 71 Verstöße festgestellt worden. Spitzenreiter war demnach ein Autofahrer, der bei erlaubten 120 km/h mit einer Geschwindigkeit von 169 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot.

