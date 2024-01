Erfurt/Leipzig. Tief fordert Winterdienst und Verkehr. Mehrere Unfälle auf den Autobahnen

Die Winter(sport-)Fans freut’s, alle anderen müssen jetzt vier Tage die Zähne zusammenbeißen: Tief „Gertrud“, das ab Mittwochmittag zunächst mit Schnee, am Abend dann auch mit gefrierendem Regen nach Thüringen drängte, wird bis zum Donnerstagabend teils für bis zu 30 Zentimeter Schnee sorgen, der bis zum Sonntag liegenbleibt. Wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig auf Anfrage sagte, sind die größten Schneemengen im Thüringer Wald und in einem Viereck zu erwarten, das Heiligenstadt, Eisenach, Erfurt und Nordhausen bilden. Denn dort werde es voraussichtlich mit Unterbrechungen bis Donnerstagabend schneien.