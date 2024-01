Gernrode. Der Karneval in Thüringen feiert eine Saison ohne Ungewissheit und mit 93 Umzügen

„Jetzt kommen die stressigsten Wochen.“ Das sagt Christoph Matthes, Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine. Schließlich sind es bis Aschermittwoch nur noch gut drei Wochen und bis dahin findet die Mehrzahl der karnevalistischen Veranstaltungen statt. Vom 11. November bis 14. Februar sind es um die 1300 im Freistaat, die Vertreter des Präsidiums besuchen „manchmal zwei, drei an einem Tag.“

Jüngstes Landes-Prinzenpaar überhaupt

Die jetzige Saison findet Christoph Matthes gelungen: „Nach der Pandemie ist die Ungewissheit völlig verschwunden, wir können ohne Bange vor Absagen oder Einschränkungen feiern.“ Das Wort positiv sei endlich nicht mehr mit Corona verbunden. Zudem würden Prinzessin Pauline und Prinz Louis aus Sonneberg – als jüngstes Thüringer Landes-Prinzenpaar überhaupt – sympathisch daherkommen. Nicht selten begleitet vom neuen stimmungsvollen Narrenmarsch „Narrathürium“.

Karneval hält Gesellschaft Spiegel vor

Und es gebe auch „genug Futter“ für Büttenreden, Sitzungen und Umzüge. Die Regierungen im Bund und im Land, auch in Kommunen, „präsentieren uns regelmäßig Steilvorlagen. Die nehmen wir gern auf, allein die Ampel in Berlin liefert reichlich.“ Der Karneval sei dazu da, „der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und das machen wir“, so Matthes.

333 Vereine und 30.000 Mitglieder

Das wird auch bei den noch folgenden Umzügen deutlich werden. Dass Erfurt wieder dabei ist, freut ihn, allerdings stellt der Präsident des Verbandes mit seinen 333 Vereinen und rund 30.000 Mitgliedern fest: In Thüringen gibt es 93 Umzüge, anderswo sind sie mindestens genauso groß wie in der Landeshauptstadt und teils noch imposanter. Die Namen von Apolda, Kannawurf, Sondershausen, Bad Tennstedt, Ilmenau und Greiz fallen unter anderem. Und natürlich Wasungen. Der Ort feiert den 500. Jahrestag der ersten Erwähnung des Straßenkarnevals.

Vorstände sind jünger und bunter geworden

Christoph Matthes, der in Gernrode mit seiner sechsköpfigen Familie lebt, hauptberuflich im Landratsamt Eichsfeld tätig ist, amtiert seit zwei Jahren als Präsident. Er versucht, einiges zu verändern, „in den Vorständen sind wir bereits jünger, weiblicher, insgesamt bunter geworden.“ Und der 37-Jährige hat umstrukturiert, auch die vielen Fachausschüsse – unter anderem Gesang, gesprochenes Wort, Tradition – stärker in Eigenverantwortung genommen. Zumal der Karneval auch einen immensen Wirtschaftsfaktor darstellt, der nicht nur auf Trinken und Winken beschränkt ist.

Im vergangenen Jahr äußerte Matthes als Ziel: „Wir wollen das Brauchtum des Karnevals wieder stärken, ihn als immaterielles Kulturerbe mehr ins Blickfeld rücken.“ Diesbezüglich sei man auf einem „guten Weg“. Der Karneval, sei eine Art Kitt in der Gesellschaft, „er leistet Jugend- und Sozialarbeit, unterstützt den Tanzsport und ist eine optimistische Konstante in schwierigen Zeiten“. Die können durchaus auch stressig sein. Rund zwei Dutzend Veranstaltungen will der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine in den kommenden Wochen noch besuchen.