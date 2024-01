Erfurt. Von wegen nur trockene Zahlen und Tabellen. So wird selbst das Statistische Jahrbuch für Thüringen zur spannenden Lektüre.

Was sagt Statistik über die Deutschen und was über die Thüringer? Glaubt man Experten, sind wir als Bundesbürger in Sachen Einkommen, Vermögen, Lebenserwartung, Schulbildung nach Jahren oder der Zahl der Kinder pro Familie europaweit ziemlich durchschnittlich. Beim Biertrinken überholen uns inzwischen Tschechen und Österreichern, beim Sauerkrautkonsum haben die Polen die Nase vorn. Aus der Rolle falle eventuell noch die Liebe zum Auto oder die Fußballbegeisterung – vermutlich mit Dämpfern, die dem Ausgang der letzten internationalen Vergleiche geschuldet sein dürften. Trotzdem bleibt die durchschnittliche Zahl der Zuschauer pro Spiel in der Bundesliga höher als in jeder anderen Spitzenliga in Europa.