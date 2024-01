Erfurt. Achava lädt zu einer Erinnerungsstunde für den israelischen Künstler am Paradiesbaum auf den Erfurter Petersburg.

Mit dem Paradiesbaum aus Stahl und Kupfer auf dem Erfurter Petersberg hinterlässt Nihad Dabeet bleibende Spuren in Thüringen. Dorthin laden die Achava-Akteure am 21. Januar um 15 Uhr zum Gedenken an den israelischen Künstler und Brückenbauer, der am 15. Januar überraschend mit nur 55 Jahren verstorben ist.

Zur Gedenkfeier wird Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet, aus Israel sollen die Witwe des Künstlers Salwa Dabit und der Buchenwald-Überlebende Naftali Fürst live zugeschaltet werden. Um der hinterbliebenen Familie zu helfen, habe man eine Spendenaktion ins Leben gerufen, teilt Achava-Intendant Martin Kranz mit.

Nihad Dabeet habe mit seiner Arbeit allein für seine Frau und vier Kinder gesorgt, sie seien auf Unterstützung angewiesen. Vor Ort können auch von Nihad Dabeet angefertigte kupferne Paradiesblätter erworben werden, der Erlös werde ebenfalls in die Hilfe für seine Familie fließen.

Infos: www.achava-festspiele.de

era