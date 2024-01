Erfurt/Leipzig. Viele Unfälle auf winterlichen Straßen. Bis zu 25 Zentimeter Schnee. Ab Sonntag milder

Schneefall und Glätte haben Autofahrer und Fußgänger in Thüringen auch am Donnerstag vor Herausforderungen gestellt. Bei Verkehrsunfällen auf winterlichen Straßen wurden mehrere Menschen verletzt. Zwischen 6 und 10 Uhr registrierte die Polizei landesweit 40 Unfälle, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale auf Anfrage sagte. Fünf Menschen seien verletzt worden, überwiegend leicht. Querstehende Lkw blockierten auch auf Bundesstraßen und Nebenstrecken den Verkehr. Bereits am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag hatten sich auf Thüringer Straßen mehr als 150 Unfälle ereignet, bei denen fast 40 Menschen verletzt wurden.