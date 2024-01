Weimar/Jena/Erfurt. Nicht nur im Kanzleramt, sondern auch in mehreren Thüringer Kliniken setzt man noch auf ein Transportmittel aus dem 19. Jahrhundert

Was ist das Kanzleramt jüngst dafür verspottet worden, dass es noch bis 2025 an seiner Rohrpost festhalten will! Im In- und Ausland hagelte es hämische Kommentare, weil Deutschland im Internetzeitalter nicht nur weiter auf Faxgeräte setzt, sondern auch auf ein Transportsystem aus der Kaiserzeit. Doch nicht bloß im Kanzleramt weiß man die Vorteile der Rohrpost zu schätzen. Auch in vielen großen Krankenhäusern erleichtert sie den Alltag. Beispiel: Weimars Sophien- und Hufeland-Klinikum.