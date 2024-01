Oberhof. Obwohl Tausende Zuschauer zu dem Wettbewerb strömten, gibt es finanzielle Verluste. Warum das so ist:

Auch in den Wintersportorten des Thüringer Waldes hat Tauwetter eingesetzt – ein Trend, der in den nächsten Tagen anhalten wird. Und so ist fraglich, ob es demnächst noch mal so einen Ansturm wie am Wochenende geben wird – die Liftanlagen waren an der Kapazitätsgrenze, zahlreiche Schlittenfahrer und Wanderer unterwegs.