Wasungen. Ein Autofahrer ist am Wochenende im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gegen einen Baum geprallt. Doch noch ist der Polizei einiges unklar.

Ein VW-Fahrer ist am Wochenende auf der Kreisstraße zwischen Oepferhausen und Unterkatz in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Einschlag war so heftig, dass die Airbags des Autos auslösten.

Doch statt jetzt auf die Polizei zu warten, verließen die Insassen pflichtwidrig die Unfallstelle und das durch sie abgeschlossene Auto, heißt es in einer Meldung der Beamten. Erst Stunden später rief der 35-jährige Fahrer bei der Polizei an, um nach seinem Fahrzeug zu fragen. Unklar ist, wann der Unfall nun genau stattfand. Er muss sich zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.15 Uhr, ereignet haben. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0017928/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red