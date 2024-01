Dreißigacker. Im Dreißigacker im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist am Wochenende ein Wohnhaus niedergebrannt. Eine 69 Jahre alte Bewohnerin kam wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Über 100.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines verheerenden Feuers in der Unteren Sackgasse in Dreißigacker am Sonntagnachmittag. Laut Meldung der Polizei wurde die 69 Jahre alte Bewohnerin bei dem Brand verletzt. Sie kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch die im Haus befindlichen Katzen konnten gerettet werden.

Das Wohnhaus allerdings nicht. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen, da bereits die Zwischendecke eingestürzt war. Immerhin wurde verhindert, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Die Kriminalpolizei Suhl hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

