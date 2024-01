Bad Berka. Neue Verfahren und Medikamente nehmen bei rechtzeitiger Behandlung vielen Krankheiten den Schrecken.

Behandlungen von Herzerkrankungen sollen für Patienten schonender werden. Bei einem Treffen von Herzspezialisten am Zentralklinikum Bad Berka (ZBB) verwies Harald Lapp, Chefkardiologe und Leiter des Herzzentrums der ZBB auf eine neue Richtlinie, wonach bei Diagnosen künftig Hochleistungstomografen die bisherige Untersuchung mittels Katheter ersetzen sollen. Zuvor hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die sogenannte Computertomografie-Koronarangiografie (CCTA) in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen. Patienten stehe damit nicht zuletzt ein komplikationsärmeres Diagnoseverfahren zur Verfügung, so Lapp. Die Zentralklinik hatte kürzlich mehre Millionen Euro in einen neuartigen Tomografen investiert.