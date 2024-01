Erfurt. Über einen streitfreudigen Zeitzeugen, der beim Blick auf die Vergangenheit immer schnell in der Gegenwart ist.

Im Mai soll sein neues Buch erscheinen: „Jugend – es war einmal in Jugoslawien“. Daran arbeitet Ivan Ivanji gerade. Ein rutschiges Pflaster sei das, auf die Diskussion darüber freue er sich. Das glaubt man ihm gern. Er hat für Tito übersetzt, hat als Diplomat gearbeitet, sagt von sich, er sei ein „verspäteter Titoist“. Man kann auf seine Sicht gespannt sein.

Er habe noch so viel Stoff, dass er 20, besser 30 Jahre bräuchte, um ihn abzuarbeiten, hatte er in einem Gespräch gesagt. Das war im vergangenen Sommer, kurz bevor er nach Weimar aufbrach. Wieder einmal. Die Aufenthalte in der Stadt hat er längst aufgehört zu zählen. Sie ist mit seinem Schicksal verbunden, seit sie ihn an einem Junitag 1944 als 15-Jährigen durch das Tor von Buchenwald trieben.

Feines Gespür für menschliche Schwächen und Wankelmut

Als er zum zweiten Mal nach Weimar kam, war er Dolmetscher des jugoslawischen Außenministers, der dritte Besuch war vor 30 Jahren, seitdem ist er beständiger Gast. Als streitbarer Gesprächspartner, als Autor mit neuen Büchern, als Zeitzeuge. Auch wenn er das Wort nicht sonderlich mag. Schicksalsort Weimar, auf dessen Gestern und Heute er in seinen Romanen wie „Der Aschenmensch von Buchenwald“, „Buchstaben von Feuer“ auf die ihm eigene Weise blickt. Wenn ihm etwas fern liegt, dann ist es Pathos. Das Ironische, das Lakonische, sind ihm näher.

Ob im Roman „Hineni“, in dem er die biblische Mär von Abraham und seinen Nachfahren als verwickelte Familiengeschichte erzählt oder in seinem jüngsten Buch „Der alte Jude und das Meer“, wo ein vom Leben gelangweilter Gymnasiallehrer in die mafiösen Strukturen der postjugoslawischen Gegenwart hineinstrudelt: Immer ist in seinen Büchern ein feines Gespür für menschliche Schwächen und Wankelmut zu spüren, eine Sympathie für die Freuden des Lebens.

Einfache Antworten sind von ihm selten zu haben

Im vergangenen August erst war er Gast des Kunstfestes. Beim Konzert zum Buchenwald-Gedenken erinnerte er an den Schwur der befreiten Häftlinge und blickte auf die Kriege von heute. So hält er es immer. Wenn man ihn nach der Vergangenheit fragt, ist er schnell in der Gegenwart. Mitgefühl für die Lebenden im Namen der Toten, so könnte man das Credo des Mannes beschreiben, der Auschwitz und Buchenwald durchlitt. Er ist kein Freund leerer Gedenkrituale. Und auch erwartbare Antworten sind von ihm selten zu haben.

Auf die Frage nach den antisemitischen Aufwüchsen in Deutschland nach dem 7. Oktober und wie es ihm damit geht, folgt eine Gegenfrage: Was wäre denn prosemitisch? Etwa, wenn junge Deutsche ihre Meinung über Israel nicht sagen dürften, weil ihre Urgroßväter vielleicht begeisterte Nazis waren? Man solle sich wegen der Taten oder Untaten seiner Vorfahren weder brüsten noch schämen. „Die israelischen Botschaften bewerten jede Kritik an ihrer Regierung als Antisemitismus. Wir sind uns jedoch aber einig, dass Israel ein normaler Staat ist“, antwortet er. Dann aber könne jeder über seine Regierung, Gesellschaft und Alltag reden, als handele es sich um Portugal, Schweden oder Vietnam. Er würde jeden Vorfall gern auf die Frage prüfen, was genau jemand behauptet oder verflucht. Oder ob er nur mit der Masse mitmarschiert und Frust ablässt.

Der Blutrausch der Hamas am 7. Oktober 2023 habe ihn zutiefst erschüttert. Zum ersten Mal seit seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager habe er sich als Jude gefühlt. Am Tag zuvor noch hegte er große Sympathien für die Palästinenser. Und heute? Heute ebenfalls. Er habe nie von den „Deutschen“ gesprochen, wenn er die Nazischergen meinte, gebeten, nie „die Serben“ zu sagen, wenn von den Mördern von Srebrenica die Rede war. Und keineswegs alle Palästinenser dürften wie die Hamas behandelt werden. Selbstverständlich habe Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Aber wie dieser Krieg geführt werde, sei falsch und kontraproduktiv, heize antiisraelische Proteste an. „Damit tut man nur den Führern der Hamas einen Gefallen“, schreibt er in seiner Antwort aus Belgrad.

Ein Geist, der stets alles bezweifelt

Er sei nicht der Geist, der alles verneint, sagte er einmal über sich, aber einer, der alles stets bezweifelt. Die eigenen Erinnerungen eingeschlossen. Am 24. Januar wird Ivan Ivanji 95 Jahre alt. Ein Jahrhundertleben. Aber auch dieses aufgeladene Wort würde ihm vermutlich nicht gefallen. Vor einigen Wochen habe er den Geburtstag seines jüngsten Urenkels gefeiert, das sei schön gewesen. Aber für Senioren wie ihn seien Geburtstage nur überflüssige Meilensteine auf dem Weg von der Wiege bis zur Bahre. Eine Lakonie, wie man sie von ihm kennt.

Im Mai wird Ivan Ivanji wieder in Weimar erwartet.