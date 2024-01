Erfurt/Mühlberg. Freude in Erfurt und in Mühlberg ist groß: Campingplätze gehören zu den besten Europas.

Der Campingpark in Erfurt und der Campingplatz Drei Gleichen gehören zu den besten Europas. Ausgezeichnet wurden insgesamt 110 Plätze, zur Wahl standen 23.000.

Plätze 43 und 61

Der familiär geführte Campingpark in Erfurt, der auf Platz 43 landete, liegt direkt am Rand der Landeshauptstadt und bietet dörfliche Ruhe genauso wie die unmittelbare Nähe zur Stadt, mit allen kulturellen Angeboten. Derzeit finden Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten statt – die Wiedereröffnung erfolgt am 5. Februar. Der Campingplatz Drei Gleichen nahe Mühlberg im Landkreis Gotha belegte Rang 61. Als Saisonhighlight haben die Gäste vor allem den neuen Naturschwimmteich bewertet, geschätzt wird auf dem Gelände mit 150 Stellplätzen die Großzügigkeit ohne Hecken und Parzellengrenzen.

Mehr als 135.000 Bewertungen

Der durch die Online-Plattform camping.info vergebene Award ist ein reiner Publikumspreis. Mehr als 135.000 Bewertungen von über 73.000 Campingurlaubern bilden die Grundlage für die zum 13. Mal vergebene Ehrung. Als beliebtester Campingplatz aus über 23.000 in Europa gilt zum vierten Mal in Folge der Campingpark Kühlungsborn im Landkreis Rostock, es folgen drei Plätze in Österreich.