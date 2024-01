Meiningen. Ein Zeitungsausträger ist am frühen Dienstagmorgen von zwei Unbekannten in Meiningen verletzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, ist ein 70 Jahre alter Zeitungsausträger in Meiningen von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, sei der Mann zunächst von den beiden Männern nach einer ihm unbekannten Person befragt worden. Er gab an, diese nicht zu kennen. Daraufhin hätten sich die Männer zunächst entfernt.

Weil dem Opfer die Situation bedrohlich vorkam, zückte er sicherheitshalber sein Handy. Daraufhin habe einer der Männer ihn gefragt, ob er jetzt die Polizei rufen wolle. Außerdem entwendete er den Zeitungswagen des Mannes und warf diesen in den Brunnen am Markt. Anschließend schubste er den Zeitungsausträger und versuchte, ihm das Handy zu entreißen, was jedoch misslang.

Ein Passant bemerkte die Situation und stieß dazu, sodass die Angreifer Richtung Ernestinerstraße flohen. Der Senior wurde leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0019381/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red