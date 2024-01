Schmalkalden. Äußerst uneinsichtig über das ihm gegenüber ausgesprochene Fahrverbot zeigte sich am Dienstagabend ein 18-Jähriger in Schmalkalden.

Am Dienstagabend führte die Polizei eine Kontrolle in Schmalkalden bei einem 18 Jahre alten Skoda-Fahrer durch. Sie kontrollierten den jungen Mann im Bereich einer Tankstelle und ließen ihn einen freiwilligen Drogenvortest machen. Dieser reagierte positiv auf Cannabisabbauprodukte, sodass die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Der junge Mann gab den Konsum am selben Tag auch zu.

Natürlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Doch nur zwei Stunden nach der Blutentnahme und der Belehrung durch die Beamten, heute kein Kraftfahrzeug mehr führen zu dürfen, stieg der Mann wieder in seinen Skoda, der sich noch auf dem Gelände der Tankstelle befand und wollte losfahren. Zeugen jedoch, die die Verkehrskontrolle zuvor mitbekommen hatten, hielten ihn davon ab.

Doch noch wollte der junge Mann nicht aufgeben. Er ließ sich in einem Ford von einer Frau in eine Nebenstraße fahren. Die Ford-Fahrerin stieg danach aus, begab sich zur Tankstelle und fuhr den Skoda weg. Der 18-Jährige wiederum kletterte im Ford vom Beifahrer- auf den Fahrersitz und fuhr Richtung Innenstadt davon - und wurde dabei beobachtet.

Zeugen informierten erneut die Polizei und die stoppte den Mann. Wieder wurde er zu Blutentnahme gebracht. Er erhält nun zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetzes.

