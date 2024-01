Erfurt. Bei Smartwatches dreht sich viel um die Herzgesundheit – doch wie hilfreich ist das wirklich? Wir haben Thüringer Experten gefragt

Thomas Kuntze trägt selbst eine Smartwatch vom Hersteller Garmin. Im Gehäuse stecken neben vielen Outdoorfunktionen wie Karten, Kompass oder Barometer zahlreiche Gesundheitssensoren. Gemessen werden können so etwa Puls, Herzfrequenzvariabilität oder Sauerstoffsättigung im Blut. Auch Atemfrequenz, Stress und Schlafqualität werden analysiert. Kuntze ist Chefarzt für Herzchirurgie an der Zentralklinik in Bad Berka. Die smarten Analysetools am Handgelenk hält er für sinnvoll. Smartwatches entwickelten sich zunehmend zu kleinen, intelligenten Diagnosegeräten, sagt der Arzt. Immer mehr Menschen nutzten sie. Manche Geräte können sogar einfache EKGs aufzeichnen, den Blutdruck und die Temperatur messen sowie Stürze erkennen. Die Ergebnisse seien bei namhaften Herstellern wie Apple, Garmin, Huawei oder Samsung weitaus besser als ihr Ruf. Außerdem würden sich die Uhren weiter entwickeln und so immer besser und zudem komplexer.

Daten werden optisch aus dem Blutfluss gewonnen

Um etwa Puls, Herzrate oder auch Rhythmusstörungen zu erfassen, wird bei Fitnessuhren mittels der sogenannten Photoplethysmographie (PPG) der Blutfluss im Handgelenk anhand der Reflexion von ausgesendeten Infrarotstrahlen gemessen. Das Hämoglobin im Blut absorbiert einen Teil des Infrarotlichtspektrums, das reflektierte Licht kann so in eine Pulswelle umgerechnet werden. Hersteller geben die Genauigkeit der PPG-Messung mit bis zu 90 Prozent an, das entspricht in etwa der Verlässlichkeit eines Brustgurtes.

Auch der Blutdruck soll nach vorheriger Kalibrierung mit einem herkömmlichen Messgerät ermittelbar sein. Weitere wichtige Indikatoren für den allgemeinen Gesundheitszustand seien auf jeden Fall die Pulsoximetrie, sprich die Sauerstoffmessung, und die Atemfrequenz. Aus Herz- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung sowie der Herzfrequenzvariabilität, also den zeitlichen Abständen zwischen den Herzschlägen, ließen sich dank der Algorithmen im Hintergrund viele Muster erkennen, sagt Kuntze. Dazu sollten die Uhren auch Schlafphasen überwachen sowie Reaktionsmuster auf Belastungen oder die Leistungsbereitschaft des Körpers ableiten können.

EKG-Uhren können Vorhofflimmern erkennen

Die eine Uhr, die alles perfekt kann, gibt es nicht. Je nach Interessenlagen können Sport-, Outdoor- oder Gesundheitsfunktionen überwiegen. Hersteller Huawei etwa entwickelte eine Smartwatch mit im Armband integriertem Druckschlauch. Blutdruckmessungen erreichen damit annähernd die Genauigkeit herkömmlicher Blutdruckmessgeräte, was auch der Check beim Tüv Rheinland bestätigte. Selbst EKG sind mit neueren Modellen möglich. Beim sogenannten 1-Kanal-EKG sind zwei Elektroden in der Smartwatch integriert. Die Elektrode an der Rückseite des Gerätes hat Kontakt mit dem Trägerarm, die zweite Elektrode an der Oberseite der Uhr wird durch Berühren mit dem Finger der anderen Hand aktiviert.

Die Deutsche Herzstiftung verweist auf eine Studie der Universität Basel, die mehrere Geräte mit sogenanntem 1-Kanal-EKG testete. Alle hätten eine hohe Sensitivität (erkrankte Personen werden zuverlässig als erkrankte Personen erkannt) und Spezifität (gesunde Personen werden als gesund erkannt) für das Erkennen von Vorhofflimmern gezeigt. Zu ähnlichen Erkenntnissen kam auch das Kompetenznetz Vorhofflimmern. Wegen unterschiedlicher Grenzwerte sollten problematische EKG-Werte aber immer vom Kardiologen geprüft oder bestätigt werden.

Diagnostische Datenerhebung über einen längeren Zeitraum

Dass er sich von einer Uhr oder einem Fitnessarmband vorrechnen lassen müsste, wie gut er geschlafen hat, kann sich Harald Lapp, Chefkardiologe an der Zentralklinik und Leiter des Bad Berkaer Herzzentrums, für sich zwar nicht vorstellen. Den Arztbesuch ersetzen oder gar einen Herzinfarkt erkennen könnten Wearables ebenfalls nicht. Wearables böten aber die bislang einmalige Möglichkeit, nicht nur punktuell, etwa in der Arztpraxis, sondern kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum hinweg diagnostisch wertvolle Gesundheitsdaten zu erheben. Davon verspricht sich auch Lapp hilfreiche Erkenntnisse für Diagnosen und Behandlungen. Dafür würde er sich allerdings mehr Transparenz darüber wünschen, was mit den erfassten Daten auf den Servern der Hersteller tatsächlich passiert und ob dahinter tatsächlich ein tauglicher Algorithmus arbeite. Bei chinesischer Massenware für 40 oder 50 Euro sei damit wohl eher nicht zu rechnen.

Digitalisierungsschub für das deutsche Gesundheitswesen

Aus Datenschutzgründen seien die Uhren nicht unproblematisch, findet Lapp. Viele Träger seien sich gar nicht bewusst, dass sie ihre Werte quasi in die ganze Welt schickten. Die Tatsache, dass Speicherung und Verarbeitung bislang nahezu ausschließlich im Ausland passiere, sollte Smartwatch-Nutzern nicht gänzlich egal sein, findet der Kardiologe. Inzwischen gäbe es Berichte, wonach Krankenkassen Daten gekauft und Versicherte mit deren Risikofaktoren konfrontiert hätten.

Viel entscheidender sei jedoch, dass Menschen generell bereit sind, ihre Daten für Analysen bereitzustellen, sofern der Nutzen offensichtlich ist und Missbrauch ausgeschlossen werden kann. Letztlich könne das auch dem deutschen Gesundheitswesen, wo beispielsweise die elektronische Patientenakte (ePA) immer noch in den Kinderschuhen stecke, einen Digitalisierungsschub verpassen. So starte die Zentralklinik gerade ein großes KI-Projekt für neue Diagnoseverfahren, für das die eigenen über Jahre gesammelten Klinikdaten genutzt werden sollen.

Smartwatches schärfen das Gesundheitsbewusstsein

Lapps Kollege Thomas Kuntze geht davon aus, dass das Zusammenspiel von immer besseren Sensoren mit smarter KI in den Uhren und Armbändern zukünftig noch deutlich mehr Werte am Handgelenk gewonnen werden können. Ob Kranke oder doch eher Gesunde von solchen Smartwatch-Funktionen profitieren, sei nicht die Frage. Schon heute könnten die Wearables aber das Gesundheitsbewusstsein ihrer Träger schärfen.