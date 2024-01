Bad Köstritz. Zu den Preisträgern gehören auch die Freiwillige Feuerwehren Eisenberg und St. Gangloff

Die Kreisjugendfeuerwehr Sonneberg plant, mit ihrem Nachwuchs aus ausgesonderten Feuerwehr-Equipment gemütliche Sitzecken zu bauen und damit auf Zielgruppen-Tour zu gehen. Das Projekt „Wenn‘s auf der Seele brennt“ hat vor allem zwei Ziele im Blick: Während die 13- bis 17-jährigen Jugendlichen in Workshops Möbel aus Feuerwehrschläuchen und alten Fässern gestalten, wollen die Verantwortlichen „so ganz nebenbei“ mit ihnen ins Gespräch kommen. „Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Mitgliederschwund in den Einsatzabteilungen, obwohl die Zahl der Jugendfeuerwehrmitglieder steigt. Was läuft falsch beim Übergang?“, erläutern die Sonneberger. Im zweiten Schritt gehe es in die Fläche: „Neben Pausenhof-Plaudereien streben wir auch Gastauftritte bei Veranstaltungen in den Kommunen an oder Gespräche mit Personen des öffentlichen Lebens, Politikern, Unternehmern.“

Vorn von links die Gewinner Florian Oberender, Jan Barcsik, Karolin Barcsik und Christian Höfler. Dahinter von links Nils Kawig, Falko Gaudig, Innenminister Georg Maier und Ramon Hofmann © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Kommunikative Ansätze überzeugen Jury

Mit diesem charmanten, zukunftsweisenden Projekt konnten die Thüringer die Jury des zweiten Ostthüringer Feuerwehrpreises überzeugen. Am Donnerstagabend wurde ihnen der erste Preis im Wert von 3000 Euro in der Landesfeuerwehrschule Bad Köstritz verliehen. Stifter der Auszeichnung ist die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt, die den Preis mit Unterstützung der Ostthüringer Zeitung und des Thüringer Feuerwehrverbandes vergibt. „Das Projekt der Kreisjugendfeuerwehr ist ein außergewöhnliches Workshop-Konzept, welches die jungen Menschen mit ihren Sorgen und Wünschen in den Mittelpunkt stellt“, lobte die Jury die Sonneberger. Der kommunikative Ansatz habe überzeugt.

Freche Social-Media-Kampagne zur Mitgliedergewinnung

Der zweite Preis geht nach Eisenberg. „Um junge Menschen zu erreichen, muss man sie dort ansprechen, wo sie sich aufhalten“, ist die Jury überzeugt. „Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg macht das mit ihrer frechen Social-Media-Kampagne zur Mitgliedergewinnung sehr erfolgreich.“ Die Holzländer haben extra ein Social-Media-Team gegründet und gingen online bei Facebook und Instagram. Für ihr Projekt „Mitgliedergewinnung mal anders“ gab es 2000 Euro.

Die Zweitplatzierten von links: Sebastian Hanke, Patrick Riedel, Florian Oertelt-Grimm, Robert Berndt und Evelyn Groß. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Über 1000 Euro und den dritten Preis kann sich zudem die Freiwillige Feuerwehr St. Gangloff (westlich von Gera) freuen. Auch bei ihrem Projekt „Feuerwehr trifft Wirtschaft“ steht die Kommunikation im Vordergrund. „Mit ihrem Konzept lässt die Feuerwehr St. Gangloff die Gewerbetreibenden an ihrer Arbeit teilhaben“, heißt es in der Jury-Begründung. „Sie informiert und schafft Verständnis und Akzeptanz. Erfolgreich sind daraus Kooperationen entstanden.“

Die Drittplazierten von der Freiwilligen Feuerwehr St. Gangloff. Im Vordergrund Robert Krüger (li.) und Benjamin Kruber, die auch dem Feuerwehrverein vorstehen. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Der Wettbewerb wird im Frühsommer 2024 in die dritte Runde gehen, kündigt die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt an. Ab Mai können sich alle Freiwilligen Feuerwehren in Ostthüringen dafür bewerben. Für den zweiten Feuerwehrpreis gingen 24 Bewerbungen ein. „Damit konnten wir die Zahl aus dem vergangenen Jahr steigern“, freut sich die Bank. Ziel des Preises ist es, die vielfältige ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren in der Region zu würdigen und zu unterstützen.

Mehr zum Ostthüringer Feuerwehrpreis: