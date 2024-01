Zwei Frauen und ein Mann sind in Travemünde vom Balkon eines Hotels in den Tod gestürzt.

Drei Menschen sind am Montag aus einem Hotel in Travemünde gestürzt und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bild-Zeitung handelt es sich um das Maritim-Hotel in Travemünde. Nach Angaben von Augenzeugen waren Rettungskräfte mit Leitern auf das Vordach des Hotels geklettert und hatten dort noch versucht, die drei Personen wiederzubeleben.

Derzeit geht die Polizei von einem gemeinsamen Suizid der zwei Frauen und des Mannes aus, sagte ein Sprecher. Weitere Details sowie Hintergründe zur Tat lägen derzeit noch nicht vor. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Hilfe bei suizidalen Gedanken Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/

dpa/red