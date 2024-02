Kitzbühel. Blonde Mähne, sanfte Stimme, positive Energie: Das sind die Markenzeichen von Hansi Hinterseer. Die Grundlagen seines Erfolgs hat sich der Österreicher auf der Alm und auf der Piste erarbeitet.

Hansi Hinterseer weiß noch nicht genau, was ihn an seinem 70. Geburtstag erwartet. „Es ist geplant, dass meine Damen eine Überraschung für mich haben - mehr weiß ich auch nicht“, sagt der österreichische Volksmusik- und Schlagersänger über das Geheimprogramm seiner Frau und seiner zwei Töchter.

Eines ist jedoch klar: Außer dem Geburtstag stehen für den ehemaligen Skirennfahrer mit der sanften Stimme 2024 noch zwei weitere Jubiläen auf dem Programm: Vor 50 Jahren fuhr er den Sieg auf dem legendären Hahnenkamm in seinem Heimatort Kitzbühel ein und vor 30 Jahren startete er seine Karriere als Musiker.

Zwei Dinge blieben über die Jahrzehnte konstant: Hinterseers blonde Mähne und seine sonnige Ausstrahlung. Sein Rezept: „Wenn man positiv bleibt, nach vorne denkt und die Menschen wertschätzt, dann passt das schon“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin halt mit gewissen Werten aufgewachsen: Dass man anständig ist, dass man mit Menschen gut umgehen kann, und die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen.“

Positiv klingen auch fast alle Songtitel des neuen Albums „Schön, dass es dich gibt“, das an Hinterseers Geburtstag erscheint. Die Nummer „Glaub an dich“ stammt aus der Feder seiner Frau Romana, die immer wieder Songtexte für ihn schreibt. „Sie hat ein sehr gutes Gefühl, was im Leben so passiert - nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Fans, ob jung oder alt“, sagt Hinterseer.

„Meine beste Schule war der Sport“

Sport und Musik wurden ihm in die Wiege gelegt. Der Sohn des Slalom-Olympiasiegers Ernst Hinterseer wuchs auf der Seidlalm in Kitzbühel auf. Im Winter fuhr er auf Skiern zu Schule. Seine Großeltern und Tante hielten auf der Alm nicht nur Vieh, sondern bewirteten auch Gäste. „Da ist immer viel musiziert worden und ich habe gern ein bisschen mitgesungen“, erzählt Hinterseer.

„Aber meine beste Schule war der Sport“, sagt er über die Grundlage seines Erfolgs im Showbusiness. Als Athlet habe er schon jung gelernt, Erfolge und Niederlagen zu verarbeiten und sich im Leben zurechtzufinden.

In den 1970er-Jahren gewann Hinterseer sechs Weltcup-Rennen sowie eine Weltcup-Saison im Riesenslalom. Einen besonderen Sieg fuhr er Anfang 1974 bei dem renommierten Slalom in seiner Heimat Kitzbühel ein. „Es steht auf dem Wunschzettel eines jeden Skiathleten, dass man den Hahnenkamm einmal gewinnt, das ist ganz klar. Noch dazu, weil ich auf dem Berg Skifahren gelernt habe.“

Schon damals erregte Hinterseer nicht nur mit sportlichem Erfolg, sondern auch mit seinem Charisma Aufsehen. „Wir Frauen sind natürlich alle auf den Hansi gestanden, aber niemand hat es sich zu zeigen getraut“, sagte die zweifache Ski-Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin Hanni Wenzel in einer Dokumentation über Hinterseer, die am 2. Februar im österreichischen Sender ServusTV ausgestrahlt wird.

„Vor allem sollte man auch das Schöne sehen“

Nachdem Hinterseer seine aktive Sportkarriere Anfang der 80er-Jahre beendet hatte, kommentierte er jahrelang Skirennen im Fernsehen. Sein Geburtstagsständchen für den Musikproduzenten Jack White führte zu einem ersten Plattenvertrag. 1994 gab er sein Debüt als Sänger. Es folgten eigene Musiksendungen in ARD und ORF sowie Hauptrollen in einer Reihe von TV-Heimatfilmen.

Dieses Jahr ist eine Reihe von Konzerten geplant, inklusive ein Jubiläumsauftritt im Rahmen einer Fan-Reise im Juni in Tirol. Der Sänger hofft, dass sich seine Fans gerade in diesen Krisenzeiten positive Energie von seiner Musik holen. „Vor allem sollte man auch das Schöne sehen, den Blick dafür nicht verlieren“, sagt er.

© dpa-infocom, dpa:240128-99-781499/3 (dpa)