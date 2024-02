Heilbad Heiligenstadt. In Heiligenstadt wird der Deutsche Wandertag im September im Eichsfeld vorbereitet

Was für ein gewaltiger Unterschied! Den letzten Wandertag in Fellbach in Baden-Württemberg hatte der Schwäbische Alpenverein mit 80.000 Mitgliedern ausgerichtet. Der 122., im September im Eichsfeld, wird von der Wandergruppe des 1. SC 1911 Heiligenstadt e.V. veranstaltet. Der gehören etwa 35 Personen an.