Erfurt. Die Jugendabteilung des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine setzt sich aktiv für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen ein. Mit diesen Tipps sollen junge Narren sicher durch die fünfte Jahreszeit kommen.

In zahlreichen Städten und Gemeinden wird dieser Tage Karneval gefeiert, oft bis spät in die Nacht. Die Jugendsparte des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine setzt sich aktiv für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen während der Karnevalszeit ein. Mit dem Start einer umfassenden Sicherheitskampagne und der gleichzeitigen Vorbereitung eines ganzheitlichen Kinderschutzkonzeptes möchte die LTKjugend sicherstellen, dass die Karnevalsfeierlichkeiten für junge Menschen sicher und respektvoll verlaufen. Mit dem Konzept will der Landesverband einerseits Kindern und Jugendlichen den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern, andererseits aber auch den Eltern ein beruhigendes Gefühl vermitteln, so LTK-Präsident Christoph Matthes. „Beim Karneval soll ausgelassen gefeiert werden, aber dazu gehört auch, sich an gewisse Regeln zu halten.“