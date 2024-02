Berlin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und seine neue Freundin zeigen sich bei der Berlinale-Eröffnung Händchen haltend auf dem roten Teppich.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich am Eröffnungsabend der Berlinale mit seiner neuen Freundin auf dem roten Teppich gezeigt.

Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin für den Bereich „Demokratie stärken“ der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, umfasste zeitweise mit beiden Händen Lauterbachs Hand, als sie am Donnerstagabend vor den Fotografen standen. Sie trug ein langärmeliges rotes Kleid und auch er präsentierte sich unter dem dunklen Anzug farbenfroh.

Der „Bild am Sonntag“ hatte der 60-Jährige im Januar gesagt: „Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt“. Am Eröffnungsabend der 74. Berlinale wurde das Drama „Small Things Like These“ gezeigt.

