Oberhof. Der Ort behält trotz geringer Einwohnerzahl einen hauptamtlichen Bürgermeister. Ärger nach Entscheid gegen Golfplatz.

Thomas Schulz (parteilos) befindet sich in der Schlussphase seiner Amtszeit. Er wird zu den Bürgermeisterwahlen im Mai nicht mehr kandidieren. Oberhof sucht also nach seiner seit 2006 andauernden Amtszeit einen Nachfolger. Offen ist, wer das sein wird, fest steht dagegen, dass Oberhof nach einem Entscheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes auch nach der Kommunalwahl einen hauptamtlichen Bürgermeister haben wird. Eine Ausnahmegenehmigung. Denn laut Kommunalordnung steht nur Städten mit mindestens 3000 Einwohnern ein hauptamtlicher Bürgermeister zu. Der Ort im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat ungefähr nur die Hälfte. Aufgrund der besonderen Struktur mit hunderttausenden Touristen im Jahr und zahlreichen Wintersportstätten wurde für Oberhof - als einziger Stadt in Thüringen - stets eine Ausnahme von jener Regelung gemacht.