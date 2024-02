Platz 3 für das „Raumschiffparkhaus“ von Carsten Kremer aus Erfurt-Mittelhausen. „Als ich in Genf zu meinem Hotel zurücklief, kann ich an diesem beleuchteten und futuristisch wirkenden Parkhaus vorbei, das mich irgendwie an ein Raumschiff erinnerte.“ © Ingo Glase | Ingo Glase