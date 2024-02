Erfurt. Rund 400 Bilder wurden in der Kategorie „Architektur“ zum Blende-Fotowettbewerb eingereicht. Diese fünf Motive haben es in die bundesweite Endrunde geschafft.

Moderne Fassaden und historische Gebäude, Außen- und Innenansichten, verblüffende wie originelle Perspektiven, mal ein Ausschnitt, mal ein Panorama – mit faszinierenden Motiven überraschten die Amateurfotografen unter unseren Lesern auch bei der Kategorie „Architektur“ die TA-Jury beim Blende-Fotowettbewerb.

Platz 3 für das „Raumschiffparkhaus“ von Carsten Kremer aus Erfurt-Mittelhausen. „Als ich in Genf zu meinem Hotel zurücklief, kann ich an diesem beleuchteten und futuristisch wirkenden Parkhaus vorbei, das mich irgendwie an ein Raumschiff erinnerte.“ © Ingo Glase | Ingo Glase

Die schönsten Architektur-Fotos unserer Leser Platz 1: „Nur nette Nachbarn“ von Manfred Borgwaldt aus Nordhausen. © Manfred Borgwaldt | Manfred Borgwaldt Platz 1: „Nur nette Nachbarn“ von Manfred Borgwaldt aus Nordhausen. „Der Platz wird eng in den Großstädten der Welt. Hier ein Hochhaus in Calgary (Kanada). Ob man hier seine Nachbarn kennt, ist fraglich.“ © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 2: „Großes Theater“ von Rene Sauerbier aus Nottleben. © Rene Sauerbier | Rene Sauerbier Platz 2: „Großes Theater“ von Rene Sauerbier aus Nottleben. „Dieses Foto entstand zum Tag der offenen Tür im Theater Erfurt. Ein ganz neuer Blickwinkel auf die atemberaubende Konstruktion dieses Gebäudes.“ © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 3 für das „Raumschiffparkhaus“ von Carsten Kremer aus Erfurt-Mittelhausen. © Carsten Kremer | Carsten Kremer Platz 3 für das „Raumschiffparkhaus“ von Carsten Kremer aus Erfurt-Mittelhausen. „Als ich in Genf zu meinem Hotel zurücklief, kann ich an diesem beleuchteten und futuristisch wirkenden Parkhaus vorbei, das mich irgendwie an ein Raumschiff erinnerte.“ © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 4 für Claudia Schmidt aus Bad Langensalza für das Foto „Taufbecken in der Kathedrale von Salisbury, Südengland“. © Claudia Schmidt | Claudia Schmidt Platz 4 für Claudia Schmidt aus Bad Langensalza und deren Foto „Taufbecken in der Kathedrale von Salisbury, Südengland“. © Ingo Glase | Ingo Glase Platz 5: „Treppe in der Zeche Zollverein“ von Rüdiger Bomberg aus Ringleben. © Rüdiger Bomberg | Rüdiger Bomberg Platz 5 geht an Rüdiger Bomberg aus Ringleben für das Foto „Treppe in der Zeche Zollverein“. © Ingo Glase | Ingo Glase 1 / 10

In dieser Kategorie ging es um den besonderen Blick auf unsere urbane Umgebung, auf hohe Wolkenkratzer und lange Straßenzüge, Wohn- und Industriegebäude, um deren Gestaltung und deren Wirkung. Die fünf Gewinnerbilder liefern dafür beeindruckende Beispiele.

Platz 4 für Claudia Schmidt aus Bad Langensalza und deren Foto „Taufbecken in der Kathedrale von Salisbury, Südengland“. © Ingo Glase | Ingo Glase

Manfred Borgwaldt aus Nordhausen beispielsweise hat sich für einen Ausschnitt einer Hochhausfassade im kanadischen Calgary entschieden: „Der Platz wird eng in den Großstädten der Welt. Ob man hier seine Nachbarn kennt, ist fraglich.“ Carsten Kremer aus Erfurt-Mittelhausen hat dagegen ein Panorama gewählt: „Als ich in Genf zu meinem Hotel zurücklief, kann ich an diesem futuristisch wirkenden Parkhaus vorbei, das mich an ein Raumschiff erinnerte.“ Rüdiger Bomberg aus Ringleben hat dagegen mit dem Foto einer beleuchteten Treppe in der Zeche Zollverein überzeugt.

Platz 5 geht an Rüdiger Bomberg aus Ringleben für das Foto „Treppe in der Zeche Zollverein“. © Ingo Glase | Ingo Glase

Rund 400 Fotos wurden für dieses Thema eingereicht, die besten fünf Bilder haben es ins Bundesfinale geschafft. 100 attraktive Preispakete im Wert von insgesamt rund 50.000 Euro werden dort an die Gewinner vergeben, unter anderem mit hochwertigen Fotoapparaten, Objektiven, Foto-Software und Zubehör.

Die Siegerbilder finden Sie unter www.thueringer-allgemeine.de