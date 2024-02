Weimar. Über 100 Bilder wurden in der Kategorie „Architektur“ zum Wettbewerb bei unserer Zeitung eingereicht. Diese fünf Motive haben es in die bundesweite Endrunde geschafft.

Moderne Fassaden und historische Gebäude, Außen- und Innenansichten, verblüffende wie originelle Perspektiven, mal ein Ausschnitt, mal ein Panorama – mit faszinierenden Motiven überraschten die Amateurfotografen unter unseren Lesern auch bei der Kategorie „Architektur“ die TLZ-Jury beim Blende-Fotowettbewerb.

Platz 3: „Alter Lokschuppen“ von Rudolf Heym aus Ingersleben, entdeckt in Nordhausen. Mittlerweile wird das ehemalige Bahnbetriebswerk wieder genutzt, etwa für Veranstaltungen und Büros. © Ingo Glase | Ingo Glase

In dieser Kategorie ging es um den besonderen Blick auf unsere urbane Umgebung, auf hohe Wolkenkratzer und lange Straßenzüge, Wohn- und Industriegebäude, um deren Gestaltung und deren Wirkung. Die fünf Gewinnerbilder liefern dafür beeindruckende Beispiele.

Platz 4: „Sinnestäuschung“ von Christina Köberich aus Erfurt. „Das Bild wurde bei einem Museumsbesuch in Prag aufgenommen.“ © Ingo Glase | Ingo Glase

Eisenbahn-Fan Rudolf Heym aus Ingersleben beispielsweise entdeckte am ergrauten Bahnbetriebswerk in Nordhausen diese bunte Wand, mittlerweile ist in das alte Werk wieder Leben eingezogen. Jürgen Heitmann aus Wutha-Farnroda war von der strahlenden Decke der Kathedrale von Sevilla begeistert, die Studentin Elisa Hinz aus Weimar von einer versteckten Büchertreppe in der Anna-Amalia-Bibliothek. „Zu sehen, was oft übersehen wird, zeichnet diese Fotografen aus“, lobt TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer die Gewinner.

Platz 5: „Der Büchergang“ von Elisa Hinz in Weimar, entdeckt in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. © Ingo Glase | Ingo Glase

Diese fünf Bilder haben es ins Bundesfinale des Wettbewerbs geschafft, das gerade ausgewertet wird. 100 attraktive Preispakete im Wert von insgesamt rund 50.000 Euro werden dort an die Gewinner vergeben, unter anderem mit hochwertigen Fotoapparaten, Objektiven, Foto-Software und Zubehör.

