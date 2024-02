Erfurt/Leipzig. Lust auf Thüringen: Der aus Sachsen kommende Erfurter Messechef Michael Kynast ist viel auf Achse, er mag Musik und Architektur.

Auf der Kommode im Büro steht ein metallener Buddha, rund 20 Zentimeter groß. „Ein Geschenk“, sagt Michael Kynast, das ihm beim Abschied von der Messe in Leipzig überreicht wurde. „Mit den Worten, dass ich weiter so in mir ruhen soll.“