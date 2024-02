Berlin. Lachen ist gesund, stört aber bei Dreharbeiten. Dessen ist sich Schauspieler Jannik Schümann bewusst - und das Team auf dem Set der jüngsten „Sisi“-Staffel weiß es nun auch.

Wenn Schauspielerinnen und Schauspieler beim Dreh plötzlich laut loslachen müssen, steht das in der Regel nicht im Drehbuch. „Sisi“-Star Jannik Schümann (31) bekommt diese Lachanfälle dann nicht so einfach unter Kontrolle. „Wenn ich bei Dreharbeiten einen Lachflash bekomme, muss ich das Set kurz verlassen, und zwar getrennt von meinem Spielpartner oder meiner -partnerin“, sagte Schümann der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berlinale.

Beim Dreh der jüngsten „Sisi“-Staffel (RTL) habe er aus irgendeinem Grund lachen müssen, als er mit seiner Kollegin Dominique Devenport auf einem kleinen Boot auf einem See unterwegs war. „Wir konnten nicht voneinander weg. Es war ganz schlimm. Alle waren genervt und die Sonne ging schon unter. Lachflashs mit mir sind nicht so gut“, sagte Schümann weiter.

© dpa-infocom, dpa:240219-99-46877/2 (dpa)