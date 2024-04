Erfurt/Drübeck. Die Mitteldeutsche Synode tagt in Kloster Drübeck im Harz. Bei dem Treffen stehen diverse Themen auf dem Programm.

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kommt ab Donnerstag, 11. April, bis Samstag, 13. April, im Kloster Drübeck im Harz zu ihrer Frühjahrstagung 2024 zusammen. Breiten Raum in den Beratungen wird nach Angaben des Landeskirchenamtes neben den diesjährigen Wahlen auch die Haltung der Kirche gegen Rassismus in der Gesellschaft einnehmen. Ein weiterer Schwerpunkt werden Klimaschutzmaßnahmen sein. Ziel sei es, bis Ende 2035 die durch die Landeskirche verursachten Treibhausgasemissionen um 90 Prozent zu reduzieren.

Das 84-köpfige Kirchenparlament tagt zweimal jährlich und beschließt unter anderem Kirchengesetze und den Haushaltsplan.

epd