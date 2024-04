Los Angeles. Oscar-Preisträgerin Halle Berry sah sich für den Thriller „Never Let Go“ vor einer besonderen Herausforderung.

Oscar-Preisträgerin Halle Berry („Monster's Ball“) hat eigenen Angaben zufolge für ihren neuen Film „Never Let Go“ gelernt, Eichhörnchen zu häuten. Die Arbeit an dem Thriller, in dem sie eine Mutter spielt, die mit ihren Söhnen in einem Wald überleben muss, sei „eine Herausforderung gewesen“, zitierte das Magazin „The Hollywood Reporter“ die 57-Jährige nach einem Event in Las Vegas. Sie habe „in dieser Welt, die sich so fremd anfühlte, eine Realität schaffen“ müssen. „Ich musste wirklich ein Eichhörnchen häuten.“

Der Thriller, der im September in den USA ins Kino kommen soll, könnte ihrer 16-jährigen Tochter gefallen, sagte die Schauspielerin dem US-Magazin „Extra“. Ihr zehnjähriger Sohn bekäme dagegen wohl „lange Zeit Albträume“ von einem solchen Film, sagte Berry. „Ich meine, er hat den Trailer eines Gruselfilms gesehen und wir haben ein Jahr gebraucht, um ihn dazu zu bringen, alleine ins Bett zu gehen.“

