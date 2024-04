Gera. Ein Mann hat in Gera die Scheibe eines Busses eingeschlagen und sprang aus dem fahrenden Linienbus. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Montagmorgen in Gera aus bislang unbekannten Gründen eine Scheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, sprang der Mann anschließend aus dem fahrenden Bus und entfernte sich.

Anschließend brach er in der Frankenthaler Straße in ein Wohnhaus ein und stahl von dort mehrere Küchenmesser. Außerdem hielt er sich einige Zeit in einem nicht verschlossenen, fremden Fahrzeug auf.

Als sich ihm Polizisten näherten, kam der 28-Jährige mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Weil er der mehrfachen Aufforderung, dieses wegzulegen, nicht nachkam, setzten die Beamten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Dabei habe er Widerstand geleistet, der gebrochen worden sei. Da der Mann Verletzungen aufgewiesen habe, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen der Geraer Polizei dauern weiter an.

Zwei Personen bei Streit verletzt

Ein 27-Jähriger und eine 23-Jährige sind Samstagnacht kurz nach 1 Uhr vor einer Lokalität in der Großen Kirchstraße verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, waren der Mann und seine Begleiterin mit zwei Männern im Alter von 20 und 44 Jahren in Streit geraten.

Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungswagen. Gegen die beiden Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI zu wenden (Bezugsnummer 0108050/2024).

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte sind von Donnerstag zu Freitag in einen Baucontainer an der Baustelle Am Steingarten in Gera eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurden zehn, mit Werkzeugen gefüllte, Werkzeugkisten gestohlen.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kripo ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0107303/2024). In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen - oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465, bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

Täter auf frischer Tat geschnappt

Gegen 4.40 Uhr am Samstagmorgen meldete eine Zeugin, dass ein unbekannter Täter versucht, in einen Sanitätsstützpunkt im Grünen Weg in Gera einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter. Die Polizei konnte den Mann aber schnappen. Der 35-Jährige hatte Einbruchswerkzeuge und eine Sturmhaube dabei. Die Kripo ermittelt.

Sachbeschädigung an Parteibüro

Ein Unbekannter hat an einem Parteibüro am Markt am Samstag zwischen 13.48 und 16.10 Uhr mit blauer Farbe ein beleidigendes Wort auf die Hauswand geschrieben. Die Kripo Gera ermittelt und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 108358/2024 nach Zeugen.

red