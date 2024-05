Erfurt. Alle Jahre wieder ermitteln Sprachforscher die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Für Thüringen gibt es neue Spitzenreiter. Einer von ihnen taucht vor allem in Ostdeutschland häufiger auf.

Ella und Oskar sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen in Thüringen gewesen. Auf Platz zwei bei den vergebenen Vornamen landeten Hanna und Mateo und auf Platz drei Emilia und Emil, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Oskar kam laut Auswertung in allen ostdeutschen Bundesländern in die Top Ten, in Westdeutschland nirgends. Die Thüringer Vorjahressieger Emma und Paul schafften es noch auf Rang vier bei den Mädchen und neun bei den Jungen.

Sprachforscher veröffentlichen jährlich Liste

Der bundesweit beliebteste Mädchenname Sophia landete nicht auf den zehn ersten Plätzen in Thüringen, der beliebteste Jungenname Noah wurde im Freistaat Fünfter. Deutschlandweit landeten Emilia und Emma bei den Mädchen auf den Rängen zwei und drei, bei den Jungen war es Mateo und Leon.

Der bundesweiten Liste liegen Daten von etwa 750 Standesämtern zugrunde mit insgesamt fast 900.000 übermittelten Namen, wie die GfdS mitteilte. „Erfasst wurden auf diese Weise über 90 Prozent aller im Jahr 2023 in Deutschland vergebenen Namen.“ Die Sprachforscher veröffentlichen seit 1977 eine jährliche Liste über die am häufigsten vergebenen Vornamen.

