Jena. 3. Preis für Mitteilung, warum Wissenschaftler den Zahnstein von Neandertalern untersuchen

Wissenschaft gut zu erklären, ist eine Herausforderung. Gelungen ist sie der Pressestelle des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) in Jena. Erklärungen zu Forschungen an Bakterien der Steinzeit setzte der Informationsdienst Wissenschaft (IDW) auf Platz 3 der besten Wissenschaftsmitteilungen 2023. Die Jury spricht vom Jurassic-Park-Moment unter den Einreichungen. Steinzeitmenschen seien zwar bekannt, aber weit weg. Einen winzigen Teil von ihnen – ihre Mundflora – im Labor wieder aufleben zu lassen, schlage eine Brücke zwischen Archäologie und Biotechnologie. Um an steinzeitliche DNA zu gelangen, nutzten die Jenaer Zahnstein von Neandertalern, die vor 100.000 bis 40.000 Jahren lebten. Die Kenntnis alter Mikroorganismen soll bei der Entwicklung neuer Antibiotika helfen.

Zur preisgekrönten Meldung: idw-online.de/de/news813755