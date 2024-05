Schönstedt. Zahlreiche kulinarische Radrouten führen durch Thüringen. Ein neues Projekt hebt die Vielfalt hervor.

Das Thüringer Radnetz umfasst insgesamt fast 15.000 Kilometer – die 13 Fernradwege erstrecken sich über 3600 Kilometer, die lokalen umfassen 10.200, hinzu kommen 360 Kilometer begleitende Wege an Bundes - und 274 an Landesstraßen.

Und wer Rad fährt, der lässt sich vor allem in der Freizeit auch gern kulinarisch verwöhnen. Diesen Gedanken haben das Thüringer Wirtschaftsministerium, der ADAC Hessen-Thüringen, die Tourismus GmbH (TTG) des Freistaats und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) aufgegriffen und ein gemeinsames Projekt – „Thüringens Kulinarische Radtouren“ entwickelt und am Forsthaus Thiemsburg im Nationalpark Hainich am Donnerstag vorgestellt.

Dass es 9 sind, ist Zufall. Dass es gerade diese sind, nicht. Die zwischen 11 und 110 Kilometer langen Strecken sind immer als Rundtour angelegt und bieten zusätzlich zur Bewegung im Sattel kulinarischen Genuss – sei es in einem Restaurant, einem Gasthof oder einem Hofladen. Alle Routen sind ab 1. Juni kostenlos als Radkarten erhältlich und zudem bereits digital abrufbar.

Anzahl könnte bald größer sein

„Die aktuelle Radreiseanalyse schätzt die Zahl der Menschen, die das Rad im Urlaub oder für Ausflüge nutzen, deutschlandweit auf 37 Millionen. Fahrradtourismus liegt also im Trend und ist ein Impulsgeber für die regionale Wirtschaft und ein Beitrag zum nachhaltigen Tourismus“, so Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Die Touren seien eine einzigartige Gelegenheit, die landschaftliche Vielfalt und zugleich die lokale Genusswelt zu erkunden. Dehoga-Geschäftsführer Dirk Ellinger weiß als Sportler, dass „auch der Genuss eine große Rolle spielt. Deshalb sind die Strecken sportlich ausgewogen, mit Gastronomie und Übernachtungsangeboten zudem erlebnisreich.“ TTG-Chef Christoph Gösel verweist auf die verschiedenen Regionen, die berücksichtigt sind und kündigt an, dass es schon bald mehr als 9 Routen sein können..

„Und sollte das Rad mal auf der Strecke liegen bleiben“, so Hilmar Siebert, Vorstandsmitglied im ADAC Hessen-Thüringen, „helfen die gelben Engel auch bei einer Fahrradpanne. Diese zusätzliche Leistung ist in die Mitgliedschaft integriert worden.“ Deutschlandweit wurde sie laut seiner Auskunft bisher schon etwa 17.000 Mal in Anspruch genommen

In Nähe des Baumkronenpfades musste bei der Präsentation aber niemandem geholfen werden. Die Ausfahrten waren nur kurz, erfolgten allerdings dennoch immer mit Helm…

Kultur und Geschichte einbezogen

Die neun Routen, die auch Kultur und Geschichte vereinen, sind: Die Bach-Rad-Erlebnisroute, der Feininger Radweg, der Radring Erfurt, der Thüringer Mühlenradweg, die Bergbauroute Saalfeld, die Tour Rund um Zeulenroda-Triebes, das Ilmtal-Raddreieck, der Nationalpark-Rundweg durch den Hainich, der Kyffhäuser-Radweg.

Alle Routen sind ab 1. Juni kostenlos in den Tourist-Informationen als Radkarten erhältlich, zudem digital unter adac.de/hth-kulinarische-radtouren-thueringen