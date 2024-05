Weimar. Fußballfans haben am Weimarer Bahnhof einen Mann angegriffen. Als die Polizei die Identität der Angreifer feststellen wollte, eskalierte die Situation.

Bei der Rückfahrt nach dem Auswärtsspiel des FC Rot-Weiss Erfurt in Chemnitz am 19. Mai hat es am Weimarer Bahnhof eine Auseinandersetzung zwischen Polizei und Fans gegeben. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilt, hätten einige der mehr als 400 Fans, die mit der Bahn auf dem Rückweg von Chemnitz waren, in Weimar den Zug verlassen.

Sie hätten dort die Türen blockiert und so verhindert, dass der Zug weiterfahren konnte. Auf dem Bahnhofsvorplatz sollen sie einen Mann zusammengeschlagen und verletzt haben. Die Bundespolizei wollte die Ausweise der Fußballanhänger kontrollieren, dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Beamten. Ein Polizist wurde verletzt.

Aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit und des Aggressionspotenzials der Fans hätten die Beamten die Kontrolle abgebrochen. Videoauswertung und Zeugenbefragungen hätten zu ersten Tatverdächtigen geführt, gegen die wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs ermittelt wird. Wie die Polizei mitteilt, ist auch mit der Identifizierung weiterer Tatverdächtiger zu rechnen.

Die Bundespolizei sucht trotzdem weitere Zeugen, die zwischen 19.45 und 20.15 Uhr am Bahnhof Weimar und am Vorplatz waren und etwas beobachtet haben. Auch der Mann, der am Bahnhofsvorplatz geschlagen wurde, wird gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr unter Angabe der Vorgangsnummer 471420 / 2024 per Telefon (0361/659830) oder Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) entgegen.

