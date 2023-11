Berlin. Hunderttausende Jahre ist es her, dass Nilpferde in den Flüssen Europas gelebt haben – auch auf dem Gebiet einer heutigen Metropole.

Wenn wir an Nilpferde denken, verorten wir sie meist in afrikanische Fluss- und Savannenlandschaften. Doch Flusspferde waren bis vor 30.000 Jahren auch in Europa heimisch. Erst vor kurzem wurden die ältesten Überreste moderner Nilpferde auf dem europäischen Kontinent in Rom entdeckt, wie Forschende der Universität La Sapienza berichten. Neudatierungen legen nahe, dass Nilpferde bereits vor Hunderttausenden von Jahren in Europa lebten – und damit früher als bisherige Funde in Großbritannien nahelegten.

Die Fossilien aus Italien belegen, dass die Tiere früh nach Europa eingewandert sind und in ausgedehnten Seen- und Flusslandschaften lebten. Mit dem Einfrieren dieser Gewässer während der letzten Eiszeit verschwanden auch die Flusspferde aus Europa.

Nilpferde lebten im Eiszeit-Rhein

Eine Forschungs-Team des Projektes „Eiszeitfenster Oberrheingraben“ fand 2021 sogar heraus, dass Flusspferde bis vor 30.000 Jahren im Rhein gelebt haben – lange nach der Wärmeperiode der letzten Eiszeit. Zuvor ging die Wissenschaft davon aus, dass die wärmeliebenden Tiere bereits am Ende der letzten Warmzeit vor 116.000 Jahren in Europa ausgestorben seien.

Die Frage nach dem Zeitpunkt ihrer ersten Einwanderung von Afrika nach Europa ist jedoch ungeklärt. Ein fossiler Schädel aus der Region Tor di Quinto, nördlich von Rom, hatte bisher für offene Fragen gesorgt. Für 70 Jahre war nicht geklärt, aus welchem Steinbruch Italiens er stammt – der Cava Montanari oder der Cava Nera Molinario.

Schädel bring neue Erkenntnisse über Verbreitung der Flusspferde

Bisher wurde der gut erhaltene Schädel bei der Erforschung der Flusspferd-Verbreitung in Europa deshalb kaum berücksichtigt. Jetzt haben Archäologen um Beniamino Mecozzi von der Sapienza-Universität in Rom den Schädel genauer untersucht. Das Ergebnis: Der Schädel stammt aus Cava Montanari und ist zwischen 560.000 und 460.000 Jahre alt. „Das stellt das früheste eindeutige Vorkommen moderner Flusspferde in Europa dar“, heißt es in der Forschungsarbeit.

Die Ergebnisse des Forscher-Teams lieferen nicht nur Einblicke in die Flusspferd-Einwanderung, sondern auch in die Landschaft rund um Rom vor einer halben Million Jahren. Die Funde weisen auf Seen, Teiche und Flüsse hin, denn: „Moderne Flusspferde sind in besonderem Maße auf das Vorhandensein von Wasser angewiesen und daher Indikatoren für feuchte Bedingungen und milde Winter“, schreiben die Forscher.