Auf jede Geburt in Saalfeld-Rudolstadt kommen zwei Sterbefälle

Marie gehörte zu den Ersten, die die neue Spielewelt unterhalb der Burgruine Hoher Schwarm in Saalfeld auf Herz und Nieren geprüft haben. Der Saalfelder Drache als Spielobjekt in der Nachbarschaft hat nun direkte Konkurrenz erhalten. Seit dem 15. Mai sind die neuen Spielgeräte offiziell für die Knirpse der Feengrottenstadt zum Spielen freigegeben. Es gibt eine brandneue Korbschaukel, einen Trampolinsteg, zwei neue Wipptiere und ein Stehkarussell. Was es hingegen immer weniger gibt, sind Kinder.