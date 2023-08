Bahnübergang in Jena-Maua bleibt dicht: Sperrungen diese Woche auch im Saale-Holzland-Kreis

Jena. Die Deutsche Bahn baut auf der Saalbahn: Diese Auswirkungen hat das für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger.

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger südlich von Jena müssen sich in den nächsten Tagen auf Behinderungen wegen gesperrter Bahnübergange einstellen. Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Saalbahn, die das Gleisbett auf der Bahnstrecke stopft.

Von Montag, 21. August, um 8 Uhr bis Mittwoch, 23. August, um 16 Uhr bleibt der Bahnübergang in Jena-Maua wegen der Bauarbeiten vollgesperrt. Die beliebte Verbindung zwischen Maua und Rutha ist deshalb unterbrochen. Nach Angaben der Stadt Jena können auch Fußgänger und Radfahrer den Übergang nicht passieren und werden umgeleitet.

Sperrungen sind auch im Saale-Holzland-Kreis geplant

Der Bahnübergang in Großpürschütz (Saale-Holzland-Kreis) bleibt von Montag. 21. August, 8 Uhr, bis Freitag, 25. August, 6 Uhr gesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes sei das Passieren zu Fuß weitgehend möglich. „Radfahrer auf dem Saaleradweg sollen vorsichtig fahren, weil Baufahrzeuge unterwegs sein können“, heißt es von der Behörde.

In Maua wird die Vollsperrung per Straßenschild angekündigt. Foto: Tino Zippel

Für den Bahnübergang in Großeutersdorf ist die Sperrung von Donnerstag, 24. August, um 7 Uhr bis Samstag, 26. August, um 6 Uhr angekündigt. In Schöps ist der Bahnübergang vom Freitag, 25. August, ab 6 Uhr bis Dienstag, 29. August, um 6 Uhr gesperrt.

In Kahla wird die Verbindung am Walkteich am Wochenende getrennt

In Kahla ist die Sperrung des Bahnübergangs in Richtung Seitenroda/Hummelshain vom Samstag, 26. August, um 7 Uhr bis Sonntag, 27. August, um 20 Uhr geplant. Die Deutsche Bahn will auch über Schilder an den Bahnübergängen auf die Sperrungen hinweisen.

Weitere Nachrichten aus Jena:

• Mehr Kapazität auf der Saalbahn: Fahren bald für Österreich gebaute Züge vor?

• Abschluss der Kulturarena steht bevor: Diese Lehren ziehen die Organisatoren für 2024

• Golden Retriever von drei freilaufenden Hunden attackiert

• Das müssen Fans des FC Carl Zeiss Jena vor dem Gastspiel des 1. FC Lokomotive Leipzig wissen