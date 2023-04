Neben dem Bahnstreik sind am Freitag zudem mehr Blitzer auf Thüringens Straßen als sonst. Denn auch im Freistaat findet der Blitzermarathon statt. Insgesamt stehen die Blitzer an über 100 Stellen in ganz Thüringen. Auch in Gera sind an verschiedenen Straßen Blitzer aufgestellt worden.