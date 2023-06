China-Marke BYD startet Dolphin als preiswertes E-Auto

Automarke mit drei Buchstaben? Viele in Deutschland dürften dabei noch nicht immer an BYD denken - günstige E-Autos wie der Dolphin könnten daran etwas ändern.

Madrid (dpa/tmn) Daheim in China sind sie schon die Nummer eins, und jetzt will BYD auch bei uns durchstarten: Denn mit dem kompakten Dolphin kommt ab Herbst auch ein preiswertes E-Auto auf den Markt.

Der chinesische Hersteller BYD („Build Your Dreams“) erweitert sein Modellprogramm um ein günstiges E-Auto: Der kompakte Dolphin peilt ab Herbst mit einem Einstiegspreis von 30 990 Euro den Massenmarkt an. Der knapp 4,30 Meter lange Fünfsitzer bietet mit seinem Akku von 44,9 kWh bis zu 340 Kilometer Normreichweite. Das hat der Hersteller bei der Präsentation in Madrid mitgeteilt.

Der 70 kW/95 PS starke E-Motor im Bug ermöglicht bis zu 150 km/h. Alternativ baut BYD auch einen Akku mit 66,4 kWh und Motoren mit 130 kW/177 PS oder 150 kW/204 PS ein. Dann steigt die Reichweite auf bis zu 427 Kilometer und das Spitzentempo auf 160 km/h.

Geladen wird im besten Fall am Wechselstrom mit 11 und am Gleichstrom mit 88 kW, so der Hersteller weiter. Während das Auto von außen eher unauffällig gezeichnet ist, sparen die Chinesen innen nicht an der Ausstattung: Neben allen gängigen Assistenzsystemen und einer serienmäßigen Wärmepumpe zur Klimatisierung installieren sie als Blickfang auch einen großen Bildschirm vor der Mittelkonsole.

Den haben die Konkurrenten zwar auch. Doch lässt sich der Touchscreen im Dolphin auf Knopfdruck um 90 Grad drehen und wechselt dann von einer vertikalen in eine horizontale Darstellung.