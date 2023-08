Eine ölige Angelegenheit: Der Opel Insignia beim Tüv

Berlin (dpa/tmn) 2008 löste der Insignia den Vectra ab und rangierte bei Opel zuletzt als Top-Modell. Ein Garant für technische Nachhaltigkeit? Zumindest seine Tüv-Performance ist eher mau.

Gemessen an der reinen Länge war der Insignia zuletzt das größte Modell von Opel, das Flaggschiff - Ende 2022 wurde es eingestellt. Bei Gebrauchtwagen halten sich die Preise in Grenzen.

Allerdings: Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) liefert das Modell aus Rüsselsheim „keine Glanzleistung“ ab, wie der „Auto Bild Tüv-Report 2023“ schreibt.

Modellhistorie: Länger und schwerer als sein Vorgänger Vectra brachte Opel das Mittelklassemodell Insignia 2008 auf den Markt, als Erstausgabe herstellertypisch mit der Zusatzbezeichnung „A“.

2013 gab es das Facelift mit überarbeiteter Front- und Heckpartie sowie LED-Technik für das Rücklicht und Änderungen im Innern - von neuen Motoren bis zum optimierten Infotainment.

Der Insignia B kam 2017, nochmals gelängt, aber dank Leichtbau von 200 Kilo Gewicht befreit. Dessen Modellpflege - vor allem optische Retuschen außen - wurde zum Modelljahr 2020 durchgeführt. 2022 lief die Produktion aus.

Karosserie und Varianten: Der Insignia B wurde als Fließheck (Grand Sport) und Kombi (Sports Tourer) gebaut. Den Vorgänger A gab es zusätzlich als Stufenheck.

Von beiden Generationen wurde als Variante des Kombis auch die höhergelegte Version Country Tourer aufgelegt. Sie gab es bis zum letzten Facelift. An die Adresse sportlicher Fahrer: Nur die Erstausgabe gibt es auch als OPC mit 239 kW/325 PS aus einem V6-Turbo.

Abmessungen (laut ADAC): Insignia B: 4,90 bis 5,00 m x 1,86 m bis 1,87 m x 1,46 m bis 1,53 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 490 l bis 1450 l (Kombi: 560 l bis 1665 l); Insignia A: 4,83 bis 4,92 m x 1,86 m bis 1,87 m x 1,50 m bis 1,53 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 480 l bis 1465 l (Kombi: 540 l bis 1530 l).

Stärken: Der Insignia ist ein smoother Gleiter, was auch am guten Sitzkomfort liegt. Fortschritte in technischer Hinsicht attestiert der Tüv-Report der Zweitauflage bei den Federn und Dämpfern.

Allgemein sind Mängel an den Achsaufhängungen selten, die Antriebswellen zeigen sich solide. Die Blinker bleiben unauffällig, gleichfalls die Wirkung von Feststell- und Fußbremse beständig. Bremsleitungen halten lange durch.

Schwächen: Die Erstausgabe schwächelt indes bei Federn und Dämpfern, die Beanstandungsquote gegenüber dem Durchschnitt sei um das Doppelte erhöht. Ab der dritten HU zeigt sich der Insignia A auch bei vorderer und hinterer Beleuchtung anfällig, mit steigendem Fahrzeugalter lassen die Bremsschläuche nach.

Hoher Ölverlust, anfällige Auspuffanlagen sowie Probleme, die Abgasuntersuchung (AU) zu bestehen, plagen beide Generationen. Früh schon zum ersten Prüftermin verschlissene Bremsscheiben sind nur eine Marotte des neueren Opels.

Pannenverhalten: Der ADAC konstatiert zum Insignia: „Eines der Problemfahrzeuge“. In der Pannenstatistik, die der Club führt, erreichen allenfalls Exemplare des Erstzulassungsjahrs 2009 Plätze im Mittelfeld, viele andere landen im hinteren Mittelfeld, Modelle von 2015 bis 2018 sogar auf schlechten Plätzen.

Als Pannenschwerpunkte nennt der Club die Abgasrückführung (2009 und 2010) und die Antriebsriemen (2010 und 2011). Defekte rund um den Turbolader (2015 bis 2018) kommen häufig vor sowie allgemeine Motorprobleme (2009 bis 2011). Auch die Batterie (2010 und 2013, 2015 bis 2020) gibt reichlich Anlass zu Panneneinsätzen.

Motoren: Insignia A: Benziner (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/115 PS bis 239 kW/325 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 81 kW/110 PS bis 143 kW/195 PS; Autogas (LPG): 103 kW/140 PS.

Insignia B: Benziner (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 103 kW/140 PS bis 191 kW/260 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 81 kW/110 PS bis 154 kW/210 PS.

Marktpreise (laut „DAT Marktspiegel“ der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):

- Insignia Stufenheck 1.4 Turbo ecoFlex Business Edition (2017); 103 kW/140 PS (Vierzylinder); 87.000 Kilometer; 14.250 Euro.

- Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo LPG ecoFlex Selection (2016); 103 kW/140 PS (Vierzylinder); 99.000 Kilometer; 11.250 Euro. - Insignia 1.5 Diesel (2020); 90 kW/122 PS (Dreizylinder); 68.000 Kilometer; 15.900 Euro.