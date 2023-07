Mit Gelenkproblemen: Der Ford B-Max beim Tüv

Berlin (dpa/tmn) Variabel und weitgehend verlässlich: So präsentiert sich Fords über nur fünf Jahre lang gebauter Schiebetüren-Van, der sich dank straffer Abstimmung agil fährt. Das Fahrwerk sorgt aber auch für Kritik.

Der Hingucker des kompakten Ford-Vans ist sein seitlicher Einlass: Weil ihm die B-Säule fehlt, ist der Zugang bei geöffneten Türen anderthalb Meter breit. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet das Modell unter dem Strich nicht schlecht ab: Die Qualität stimme, so der „Auto Bild Tüv-Report 2023“ - größtenteils zumindest.

Modellhistorie: Der B-Max kam als kleinere Spielart des C-Max 2012 auf den Markt - die technische Plattform erbte er vom Kleinwagen Fiesta. 2017 wurde das Modell ersatzlos eingestellt.

Karosserie: Der B-Max ist ein Kompaktvan. Charakteristisch: Bei den hinteren Türen handelt es sich um Schiebetüren - gut zum Beispiel für das Ein- und Aussteigen in engen Parklücken.

Abmessungen (laut ADAC): 4,08 m x 1,75 m x 1,60 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 318 l bis 1386 l.

Stärken und Schwächen

Stärken: Versenkbare Rückbank, 2,35 Meter lange Ladung möglich: Der B-Max bietet einen variablen Innenraum, wie man sich das von einem Kompaktvan wünscht. Das Fahrwerk ist recht straff ausgelegt und zeigt sich bei der HU zumindest in Sachen Achsaufhängung und Lenkung solide.

„Steherqualitäten“ attestiert der Report dem Ford in Sachen Bremsen: Schläuche und Leitungen sind langlebig, die Funktion wird so gut wie nie beanstandet. Zur Sicherheitsausstattung zählen sieben Airbags und ein optionaler Notbremsassistent.

Schwächen: „Aufpassen sollten Gebrauchtwagenkäufer bei den Lenkgelenken“, so der Report. Auch Federn und Dämpfer weisen erhöhte Beanstandungsquoten auf. Makel am Fahrwerk haben vor allem Exemplare beim zweiten HU-Termin. Bereits zum ersten Pflichtcheck gibt es viele, durch gute Wartung eigentlich vermeidbare Defekte an den Leuchten vorn wie hinten.

Bei HU Nummer eins und drei trübt die Bilanz immer wieder diagnostizierter Ölverlust an Motor und Getriebe. Dass der B-Max die Abgasuntersuchung (AU) besteht, ist kein Selbstgänger.

Pannenverhalten: Die meisten B-Max landen in der ADAC-Pannenstatistik im Mittelfeld - Exemplare vom Erstzulassungsjahr 2012 im hinteren Mittelfeld, gute Plätze belegen Autos von 2012. Pannenschwerpunkt ist die Batterie, die vor allem bei den Fahrzeugen von 2012 bis 2016 schlapp macht und Pannenhilfe erfordert.

Funktionen und Preise

Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS und 103 kW/140 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 55 kW/75 PS und 71 kW/95 PS; LPG (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS.

Marktpreise (laut „DAT Marktspiegel“ der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern): - B-Max 1.0 EcoBoost Trend Start/Stopp (2016); 74 kW/101 PS (Dreizylinder); 99.000 Kilometer; 8000 Euro. - B-Max 1.4 LPG Trend (2017); 66 kW/90 PS (Vierzylinder); 87.000 Kilometer; 9850 Euro. - B-Max 1.5 TDCi Ambiente Start/Stopp (2016); 55 kW/75 PS (Vierzylinder); 120.000 Kilometer; 7350 Euro.