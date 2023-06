Sanierungsarbeiten auf Hermsdorfer Kreuz: Autofahrer müssen Umwege fahren

Hermsdorf. In der kommenden Woche plant die Autobahngesellschaft, einen Teil der Fahrbahn des Hermsdorfer Kreuzes zu sanieren. Das hat Folgen für die Autofahrer.

Die Autobahngesellschaft des Bundes kündigt eine Baumaßnahme am Hermsdorfer Kreuz an, die in der kommenden Woche in einer Nacht für Behinderungen sorgen wird.

Konkret geht es um Sanierungsarbeiten im Zeitraum vom Montag, 26. Juni, 18 Uhr bis Dienstag, 27. Juni, um 6 Uhr. Diese finden auf der Nebenfahrbahn der A4 zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Hermsdorf-Ost statt. Gesperrt sind den Angaben zufolge auch die Rampen zur A9 sowie die Überfahrt zur A4 Richtung Dresden auf der A9 Richtungsfahrbahn München.

Umleitungen führen über Anschlussstellen im Umfeld des Hermsdorfer Kreuzes

Während der Sperrung wird der Verkehr auf der A4 Richtungsfahrbahn Dresden in Richtung A9 über die Hauptfahrbahn des Hermsdorfer Kreuzes zur nächsten Anschlussstelle Hermsdorf-Ost geführt. Dort fahren die Autos wieder in Richtung Erfurt auf die Autobahn und wechseln am Hermsdorfer Kreuz auf die A9 in die gewünschte Fahrtrichtung.

Für den Verkehr auf der A9 in Richtung München, der zur A4 in Richtung Dresden möchte, wird eine Umleitung über das Hermsdorfer Kreuz zur nächsten Anschlussstelle Hermsdorf-Süd eingerichtet. Dort wechseln die Fahrer auf die A9 in Richtung Berlin. Am Hermsdorfer Kreuz ist dann die Fahrt in Richtung Dresden möglich.

Bauarbeiten an Sicherheitsausstattung haben begonnen

In dieser Woche hatten Bauarbeiten auf der A9 südlich des Hermsdorfer Kreuzes begonnen. Bis Ende November 2023 werden auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Lederhose die Sicherheitsausstattungen im Mittelstreifen sowie am Fahrbahnrand auf zirka sieben Kilometern Länge modernisiert. Die Kosten des Projektes sind den Angaben zufolge mit zirka 8,5 Millionen Euro veranschlagt.

