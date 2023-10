Stellantis-Tochter DS bringt ChatGPT ins Auto

Rüsselsheim (dpa/tmn) Seit bald einem Jahr sind KI-Programme wie ChatGPT in aller Munde - und erobern nun auch das Auto. Denn als erster Hersteller holt DS die künstliche Intelligenz jetzt ins Infotainment-System.

Alexa und die hauseigenen Systeme zur Sprachbedienung waren nur der Anfang: DS macht jetzt beim Infotainment im Auto den nächsten Schritt und integriert als erster das KI-System ChatGPT.

Die künstliche Intelligenz gibt es nach Angaben der Stellantis-Tochter zunächst in einem sechsmonatigen Feldversuch kostenlos für 20 000 Kunden in Europa, danach soll über eine kommerzielle Einführung entschieden werden.

Mit der Integration der Software in die bisherige Sprachsteuerung will DS nach eigenen Angaben nicht nur für einen flüssigeren und natürlicheren Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug sorgen. Sondern die Franzosen wollen ihren Kunden so auch die Tür zum digitalen Wissen der Welt aufstoßen.

Wo ist der Tankdeckel oder was ist später ein guter Wein?

Statt nur konkrete Fragen zum Fahrzeug oder der bevorstehenden Fahrt zu beantworten, kann das Auto dank ChatGPT auf den gesamten Inhalt des Internets zugreifen und über Verkehrsregeln genauso referieren wie über attraktive Reiseziele oder den besten Wein zum Mittagessen in einem empfohlenen Restaurant.

Um den Dienst zu nutzen, müssen sich die Kunden zwar bei DS registrieren. Weitere Schritte sind dann aber nicht nötig. Sondern die Funktion selbst wird in der gesamten Modellpalette vom DS3 bis zum DS9 automatisch per Software-Update „over the air“ integriert.