Berlin Der Rapper Bushido hat auf Instagram zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi Nachwuchs angekündigt. Das Paar erwartet Drillinge.

Der Berliner Rapper Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt und seine Frau Anna-Maria erwarten dreifachen Nachwuchs. Das kündigte der Hip-Hop Star auf Instagram an. Auf dem zugehörigen Foto ist Anna-Maria Ferchichi bereits mit deutlich sichtbaren Babybauch abgelichtet. Darunter schrieb ihr Bushido: "Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt." Seine Frau kommentierte den Beitrag mit: "Es gibt nichts Schöneres für mich!"

Bushido: Schwangerschaft wäre Thema vor Gericht geworden

Zu der öffentlichen Bekanntmachung hat sich das Paar anscheinend entschlossen, da die Schwangerschaft wohl im anhaltenden Prozess des Rappers gegen seinen Ex-Manager Arafat Abou-Chaker öffentlich geworden wäre. "Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen", hatte Bushido seinen Post eingeleitet.

In dem Prozess gegen den Berliner Clanchef, in dem es um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Bushido geht, soll Anna-Maria Ferchichi am 21. Juni als Zeugin gehört werden. Womöglich spielte der Rapper auf diesen Termin an. Für eine Stellungnahme dazu war er am Montagabend von der Deutschen Presse-Agentur nicht zu erreichen.

(dpa/fmg)